МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад Twitter о "российском вмешательстве", в котором упоминались контракты с телеканалом на рекламу в этой соцсети.

"Надеюсь, Джек (гендиректор Twitter Джек Дорси — ред.) не забудет сообщить конгрессу, как Twitter предложил RT.com потратить большие деньги на рекламную кампанию к выборам в США", — написала Симоньян в микроблоге.

В начале октября на заседании рабочей группы в Совете Федерации главред заявила, что Twitter сам предложил каналу рекламное сотрудничество. По ее словам, никаких "мутных" схем тут нет, в то время как контрагента канала заставили разгласить коммерческую тайну.

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на итоги выборов в США.