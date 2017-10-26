Требования США к RT ограничивают свободу СМИ, заявили в МИД

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Требования властей США о регистрации RT в качестве иностранного агента накладывают ограничения на свободу российского СМИ, приводят к рискам, связанным с личной безопасностью его сотрудников, а также носят явно выборочный и ангажированный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Требования властей США о регистрации RT в качестве иностранного агента накладывает безусловные ограничения на свободу российского СМИ и приводит к рискам, связанным с личной безопасностью его сотрудников, а также носит явно выборочный и ангажированный характер. Данное требование почему-то не распространяется на многие другие иностранные СМИ, финансируемые из зарубежных государственных источников и ведущих журналистскую деятельность на территории США", — отметила Захарова.

Она напомнила, что на территории РФ работает множество американских СМИ и их корреспондентов, при этом они не подпадают под российский закон об иностранных агентах.

Представитель МИД призвала американские власти "перестать пытаться перекинуть эту ответственность, заниматься какой-то дезинформацией, путаницей какой-то бесконечной". "Давайте все-таки налаживать двусторонние отношения между нашими странами, не мешать ни российским СМИ в США, ни американским СМИ в России делать свое дело", — предложила Захарова.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по обвинениям во влиянии канала через соцсети на избирательные процессы в Америке. Говоря о ситуации вокруг канала в США и требовании Минюста по регистрации, главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала, что "мы, конечно, никуда не денемся". По её словам, юристы телеканала предпринимают все, чтобы регистрации в качестве иноагента не случилось.