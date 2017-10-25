Австрийское издание "перенесло" МИА "Россия сегодня" в Петербург

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Журналист австрийского издания Kurier Конрад Крамар опубликовал статью, в которой назвал МИА "Россия сегодня" штаб-квартирой "российской пропаганды" и перепутал местонахождение агентства.

Автор материала рассказывает о деятельности East Stratcom Task Force, созданной для борьбы с "фейковыми" новостями, якобы распространяемыми Россией. При этом Крамар отмечает, что организация насчитывает всего 14 сотрудников и тем самым сильно "уступает" по масштабам своему "противнику".

По мнению журналиста, МИА "Россия сегодня" представляет собой "600-метровый комплекс в Санкт-Петербурге". Он считает, что именно в этом здании происходит не только подготовка всех программ телеканала RT, материалов агентства Sputnik и контента для соцсетей, но и планируются компании по нейтрализации новостных сообщений, неугодных Москве.

Западные страны неоднократно бездоказательно обвиняли RT и Sputnik в "пропаганде" и распространении "фейковых новостей", а также пытались максимально осложнить работу этих СМИ.

Так, США обязали компанию, обслуживающую телеканал RT America, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться в качестве иноагента, а также устроили разбирательство в конгрессе по возможному "влиянию" России на выборы в Америке.

По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД уже заявил о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия Вашингтона против российских СМИ.