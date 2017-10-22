Охота на ведьм. RT сравнил антироссийскую и антисоветскую кампании в США

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видеоролик, в котором сравнил нынешнюю антироссийскую кампанию в США и борьбу с "красной угрозой" 70-летней давности.

Журналисты канала обратили внимание на несколько аспектов. В прошлом столетии на обложках газет и журналов можно было встретить следующие заголовки: "Голливудом завладели красные?", "Американцы… не потворствуйте красным".

Сейчас ситуация аналогичная: например, NY Post публиковал материал с заголовком "Хватит помогать России подрывать нашу демократию", Daily Beast написала о парламентарии-республиканце, "получившем указания в Москве и занявшемся их исполнением в Вашингтоне".

Также, RT проанализировал то, как в США "ищут врагов" среди тех, кто не поддерживает общепринятой позиции по России. Тогда это был ведущий Эдвард Мароу, которого называли "лидером шакалов" и которому в итоге удалось вывести на чистую воду сенатора Джозефа Маккарти, символа политических гонений того времени. Сейчас досталось ведущему Fox News Такеру Карслону, которого обвинили в том, что он якобы "рукоплещет" Владимиру Путину.

Телеканал напомнил и о том, как к "несогласным" относятся в правительстве: любого политика, критикующего официальную политику США по отношению к СССР (тогда) или к России (сейчас) начинают обвинять в потворстве этим странам.

RT приводит выдержки из речей Маккарти, а также журналиста GQ Кита Олберманна, заявившего в своем шоу в конце 2016 года о том, что военным аппаратом в стране будет управлять "мерзавца", которая будет отчитываться перед "русским мерзавцем".