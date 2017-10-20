Косачев о докладе Чехии по RT: доносы стали частью "европейских ценностей"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Сенатор Константин Косачев считает, что коллективные и частные доносы становятся частью "европейских ценностей".

Косачев в Facebook рассказал, что ознакомился с публикацией чешской НКО The European Values Think-Tank, занимающейся защитой либеральной демократии. На сайте организации указано, что одна из ее программ — Kremlin Watch. Она занимается тем, что "еженедельно мониторит научные публикации в области дезинформации и враждебного российского влияния".

"Труд чешских "Европейских ценностей", целиком посвященный российскому вещателю RT, впечатляет не только десятками страниц, повествующих о том, как RT смущает неокрепшие западные умы. Более всего примечательны приложения к этому "исследованию" с перечнем американских, британских и иных европейских политиков и общественных деятелей, появлявшихся в передачах RT", — пишет сенатор.

Он отметил, что среди них фигурируют президент США Дональд Трамп и его конкурент на выборах Берни Сандерс, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, экс-министр иностранных дел Швеции Ханс Бликс, бывший британский посол в России Тони Брентон и другие.

"Если в типовой псевдоаналитике на важную тему "почему отличные от западных мнения являются дезинформацией и пропагандой", конечно же, ничего нового нет, то переход к прямым доносам на политиков – это уже, можно сказать, довольно свежее и смелое явление в реализации "европейских ценностей", — заключил он.

"Коллективные и частные доносы сегодня прочно становятся частью "европейских ценностей". И все происходящее начинает смахивать уже не просто на приснопамятную практику преследования инакомыслящих в СССР в 70-е, но и значительно более страшные 30-е годы с их массовым стукачеством и не менее массовыми репрессиями", — добавил сенатор.