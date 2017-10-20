Юристы RT продолжают переговоры с Минюстом США

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Юристы телеканала RT продолжают переговоры с министерством юстиции США по требованию этого ведомства к телеканалу зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь RT Анна Белкина.

"Наши юристы продолжают переговоры в США по вопросу о требовании Минюста", — сказала она.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке.

При этом в среду главный редактор RT Маргарита Симоньян, говоря о ситуации вокруг RT в США и требовании Минюста по регистрации заявила, что "мы, конечно, никуда не денемся". Она также заявляла, что юристы предпринимают все, чтобы регистрации в качестве иноагента не случилось. При этом со стороны Минюста США пока не последовало объявления RT иностранным агентом.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия моментально и зеркально ответ на действия США против российских СМИ.