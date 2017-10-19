Путин о ситуации с российскими СМИ в США: все с ног на голову

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что действия США в отношении российских СМИ вызывают у него чувство даже большее, чем недоумение: по его словам, ситуация перевернулась "с ног на голову".

В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента РФ на давление, которое компания испытывает за рубежом, особенно в США.

"То, что происходит вокруг наших СМИ, по мощностям несопоставимым, гораздо меньше мощности, чем американские или британские СМИ — это просто, даже не знаю, как назвать. Недоумение — это слишком мягко сказано. Все с ног на голову", — сказал Путин.

Он также коснулся обвинений в адрес RT по поводу якобы их вмешательства в американские выборы.

"Весь мир знает, как ведут себя, скажем, британские или американские СМИ в мире: они напрямую постоянно оказывают влияние на внутриполитические процессы почти во всех странах мира", — сказал президент РФ.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>