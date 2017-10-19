Путин рассказал о единственном демократическом способе борьбы со СМИ

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг давления на российские СМИ за рубежом, в частности, в США, заявил, что единственным демократическим способом борьбы со СМИ является яркое, образное и талантливое высказывание, которому поверят люди.

В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента РФ на давление, которое компания испытывает по отношению к себе за рубежом, особенно в США.

"Есть только один демократический способ бороться с тем, что кому-то не нравится — или власти, или оппозиции — высказать свое мнение, но так ярко, образно и талантливо, чтобы люди поверили вашей точке зрения, встали на вашу позицию. Все остальное не демократично", — заявил Путин.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>