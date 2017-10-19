МИД резко ответил на статью Times of Malta о революции 1917 года

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.В министерстве иностранных дел раскритиковали статью "Русская революция 1917" в англоязычной мальтийской газете Times of Malta.

"Вместо вдумчивой попытки разобраться в истоках и последствиях Революции 1917 года автор решил поупражняться в создании еще одного пропагандистского опуса. Изложенные им мысли не блещут оригинальностью, в статье повторяются известные антироссийские мифы в духе "аннексии Крыма", "вторжения в Донбасс и Грузию", "вмешательства в президентские выборы в США" и т.п.", — говорится в комментарии дипведомства.

В МИД отметили, что автор статьи Мартин Шиклун приходит к выводу, что "Россия следует фашистским курсом", "подрывает евроатлантические институты", оказывает "поддержку правым партиям в Европе", а "В.В.Путин прибегает к принуждению и выборочному насилию".

"Видимо, писать на исторические темы без вплетения в них антироссийских пропагандистских штампов не так выгодно. Печально, что известное нам издание Times of Malta опустилось до публикации такого рода "текстов", — резюмировали в дипведомстве.

Министерство в феврале открыло на своем сайте рубрику, посвященную "фейковым новостям" о России. В разделе ведомства опровергаются вводящие в заблуждение материалы различных зарубежных СМИ.