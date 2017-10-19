Роскомнадзор готовит меры для ответа на притеснение российских СМИ в США

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Вадим Субботин. Архивное фото

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Вадим Субботин. Архивное фото

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роскомнадзор получил запрос от комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета с просьбой о подготовке комплекса мер для возможного ответа на дискриминацию российских СМИ на территории Америки, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

"Нам поступил запрос, он в работе находится", — ответил РИА Новости Субботин на вопрос, поступал ли в ведомство запрос с подобным содержанием от СФ.

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников.