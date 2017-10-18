Политолог объяснил, как СМИ США влияют на общественное мнение в Европе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Результаты исследований общественного мнения показывают, насколько его формирование в Европе зависит от американских СМИ, заявил в интервью Sputnik бывший политический консультант французского министерства иностранных дел Манаф Килиани.

Чтобы узнать мнение европейцев о том, какая страна вмешивается в выборы, французская социологическая компания IFop по заказу Sputnik провела опрос. Согласно его результатам, значительная часть европейцев — 43% французов и поляков, 41% немцев и 33% британцев — считают, что влияние на выборы в других странах оказывают именно США. При этом во вмешательстве России в процесс голосования за рубежом уверены 29% поляков, 28% немцев, 27% французов, 21% британцев. Всего в опросе приняли участие более 3 тысяч человек старше 18 лет.

По словам Килиани, результаты исследования объясняются тем, что общественное мнение в европейских странах формируется в основном американскими СМИ, фактически четырьмя крупнейшими телеканалами США. Если они утверждают, что какая-либо страна вмешивалась в выборы, европейские издания будут писать то же самое, "хотят ли они того или нет", пояснил он.

Результаты исследования показывают, что европейское общество "не понимает, что происходит на самом деле". Обвинения в адрес России из-за "вмешательства" в выборы нужны исключительно для давления на команду Трампа и представляют собой настоящую, а не выдуманную пропаганду, считает Килиани.

"Это напоминает времена Советского Союза, когда во всех политических и экономических проблемах обвиняли СССР и коммунистов", — заключил Килиани.