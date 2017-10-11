"Помощники Путина". Посольство России ответило на нападки Times в адрес RT

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Посольство России в Великобритании раскритиковало в своем аккаунте в Twitter газету Times, выпустившую две статьи с нападками в адрес RT.

В одной из публикаций под заголовком "Помощники Путина" журналисты заявляют, что британские политики, которые соглашаются появиться в эфире RT, "оказывают поддержку кремлевской пропаганде". Во второй статье утверждается, что в программах телеканала участвуют преимущественно парламентарии-лейбористы.

"Times пишет, что, появляясь в эфире RT, британские политики "помогают Путину". Значит ли это, что российские политики помогут Терезе Мэй, если придут на "Би-би-си"?" — поинтересовались в посольстве.

.@Thetimes: by appearing on @RT_com British politicians help Putin. Does it mean that by appearing on @BBC Russian politicians help May? pic.twitter.com/xkhlxr5Ozx — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 11 октября 2017 г.

"Times то обвиняет RT в однобокости, то рекомендует парламентариям-консерваторам не высказывать свое мнение в эфире телеканала. Шикарно", — говорится в комментарии российских дипломатов ко второй статье.

.@TimesKennedy accuses @RT_com of being one-sided, then tells Tory MPs not to voice their opinion there. Stylish. pic.twitter.com/It1JKvN6dJ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 11 октября 2017 г.

Посольство не в первый раз обращает внимание на статьи журналистов Times. Так, в начале октября дипломаты высмеяли публикацию о том, что ракеты "Союз" по мощности уступают iPhone — они порекомендовали автору материала слетать в космос на своем смартфоне.