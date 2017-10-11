Минюст уточнил ответные меры в отношении американских СМИ в России

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Принимаемые в России ответные меры в отношении американских СМИ не затрагивают средства массовой информации из третьих стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства юстиции РФ в среду.

"Принимаемые в настоящее время ограничительные меры в отношении средств массовой информации, зарегистрированных в США, являются "зеркальными мерами" на притеснение российских средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки и не затрагивают средства массовой информации, зарегистрированные в других странах", — заявили в министерстве.