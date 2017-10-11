В МИД заявили о готовности ответить на давление на российские СМИ в США

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Москва будет вынуждена отреагировать по принципу взаимности в случае действий со стороны США, которые будут мешать работе российских СМИ в этой стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Есть, например, "Голос Америки", который действует в России. Есть американская радиостанция "Свобода". У американцев много таких пропагандистских ресурсов, которые они активно здесь используют. Если дойдет до каких-то действий, мешающих работе российских СМИ в США, мы вынуждены будет как-то реагировать на основе взаимности. Возможности существуют", — подчеркнул российский дипломат.

Он отметил, что Соединенные Штаты "всегда считали себя эталоном демократии и свободы слова, а теперь пытаются заткнуть рот телеканалу, который дает информацию, не полностью укладывающуюся в стандартное для США русло".

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране.

Ранее телеканал "Настоящее время" сообщил, что он и радиостанция "Радио Свобода" получили предупреждение от Минюста о возможном статусе иностранного агента в России.

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