Минюст сообщил об ответных мерах, которые могут применить к зарубежным СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство юстиции России рассказало о мерах, которые могут быть предприняты российскими властями в отношении иностранных СМИ и их корреспондентов в ответ на ограничения работы российских журналистов.

Минюст России сообщил в понедельник, что проинформировал ряд американских СМИ, работающих в РФ, о возможных ограничениях в рамках российского закона о средствах массовой информации. В частности, предупреждения получили "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", "Idel.Реалии".

"Статьей 55 закона РФ "О средствах массовой информации" определено, что правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов средств массовой информации тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой информации, зарегистрированных в РФ", — сообщили в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что МИД РФ может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, где действуют ограничения в отношении российских журналистов (пункт 23 Правил аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой информации на территории РФ).

"Таким образом, действующим законодательством уже предусмотрены меры воздействия в отношении иностранных СМИ и их корреспондентов", — сообщили в министерстве.

Вместе с тем, Минюст проинформировал, что получил решение временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с предложением проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских средств массовой информации.

Ранее в пресс-службе Минюста также сообщили, что "принцип зеркальных мер будет применяться и в дальнейшем в зависимости от принимаемых мер к российским средствам массовой информации Соединенными Штатами Америки".

США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. В компании идут увольнения сотрудников. По признанию главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. МИД РФ и законодатели уже заявили о возможности зеркального ответа на дискриминационные действия США против российских СМИ.