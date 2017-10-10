Роскомнадзор проводит мониторинг CNN

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Роскомнадзор проводит мониторинг канала CNN, изучает регистрационные и договорные документы, ранее служба выявила формальное нарушение — неправильные выходные данные, но СМИ их устранило, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

В конце сентября пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РИА Новости, что телеканал CNN International систематически допускает формальные нарушения законодательства в части указания выходных данных, однако о закрытии канала речь не идёт, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Роскомнадзор 6 октября сообщил, что компания "Тернер информационные программы и стиль жизни", которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, в положенные сроки предоставила в ведомство уведомление об устранении нарушений. В настоящее время специалисты ведомства проводят анализ записи эфира для подтверждения данного факта.

"Мы выявили в ходе систематического наблюдения формальное нарушение — неправильные выходные данные. Вписали предупреждение (по закону). Нарушение устранено. Все СМИ с нарушениями автоматически попадают на мониторинг специалистов. Будем наблюдать", — пояснил Жаров.

"Идёт исследование регистрационных и договорных документов телеканала", — добавил он. При этом для этого нет никакой необходимости для выезда специалистов Роскомнадзора в США.

"Ведь нас интересуют учредительные и договорные документы телеканала, работающего на территории России по российскому законодательству. Вот именно так, анализируя документы и производя мониторинг контента наши инспекторы и делают выводы. Мы не проводим проверку, но ведём систематическое наблюдение за каналом, как и за многими другими, поэтому сроки такого наблюдения неограничены", — отметил глава Роскомнадзора. Он добавил, что ведомство ежедневно производит мониторинг 5000 СМИ в автоматическом режиме.