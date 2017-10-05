МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Предложение комитету по разведке сената США заняться проблемой недобросовестных СМИ говорит о совпадении позиции Трампа "со здравой точкой зрения", заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.Twitter: "Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано". Именно этот комитет ведет расследование по так называемому влиянию РФ и российских СМИ на американские выборы.
По словам Шафира, тема "фейковых новостей" — больная тема для президента США Дональда Трампа, тем более что они стали своего рода "разменной монетой" в современном мире.
На вопрос РИА Новости, означают ли слова Трампа, что президент США фактически согласился с позицией России по вопросу невмешательства РФ в американские выборы, представитель СЖР сказал, что не видит здесь совпадения "конкретно с Российской позицией" — скорее, со "здравым смыслом".
"Я не думаю, что это именно совпадение позиции Трампа и позиции России. Более того, такая формулировка сыграет в минус и Трампу, и России. Это совпадение со здравой точкой зрения", — заявил Шафир.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
На фоне всех этих обвинений в начале сентября минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США. Главред RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из этой страны.