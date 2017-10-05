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В СЖР объяснили слова Трампа о "фейковых СМИ" в США здравым смыслом

19:4005.10.2017
(обновлено: 19:43 05.10.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Предложение комитету по разведке сената США заняться проблемой недобросовестных СМИ говорит о совпадении позиции Трампа "со здравой точкой зрения", заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Газеты. Архивное фото
© Fotolia / mitrija
Депутат счел слова Трампа о "фейковых СМИ" поддержкой позиции России
Как написал в четверг Трамп в Twitter: "Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано". Именно этот комитет ведет расследование по так называемому влиянию РФ и российских СМИ на американские выборы.

По словам Шафира, тема "фейковых новостей" — больная тема для президента США Дональда Трампа, тем более что они стали своего рода "разменной монетой" в современном мире.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян рассказала, как RT работает в США
"Понятно, что для Трампа тема "фейк ньюс", которая чуть ли не сорвала его избрание президентом и которая, как очень многие надеются, послужит его импичменту, — для него это больная тема. И в принципе это тема, которая требует в наше время обязательного исследования. "Фейк ньюс" стали замечательной разменной картой. Трамп может обвинять своих противников в их использовании, американские сенаторы могут обвинять российские СМИ… Замечательный пример, который был несколько дней назад, — это расследование конгресса США относительно вмешательства радио Sputnik в предвыборную кампанию. Но дело в том, что Sputnik был зарегистрирован на территории США спустя неделю, по-моему, после окончания предвыборной кампании", — сказал Шафир.

На вопрос РИА Новости, означают ли слова Трампа, что президент США фактически согласился с позицией России по вопросу невмешательства РФ в американские выборы, представитель СЖР сказал, что не видит здесь совпадения "конкретно с Российской позицией" — скорее, со "здравым смыслом".

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"

"Я не думаю, что это именно совпадение позиции Трампа и позиции России. Более того, такая формулировка сыграет в минус и Трампу, и России. Это совпадение со здравой точкой зрения", — заявил Шафир.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В МИД пригрозили ответными мерами на ограничение работы RT в США
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это "вмешательство".

На фоне всех этих обвинений в начале сентября минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США. Главред RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из этой страны.

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