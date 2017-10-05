Симоньян: США оказывают давление не только на RT, но и на их контрагентов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США оказывают давление не только на RT, но и на их контрагентов, вынуждая их отказываться от сотрудничества с телеканалом, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе расширенного заседания Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

"Они реально угрожают нашим контрагентам и делают для нас эту работу невозможной", — сказала Симоньян.

Она также отметила, что Twitter сам предложил RT рекламное сотрудничество, никаких "мутных" схем тут нет, в то время как контрагента канала заставили разгласить коммерческую тайну.

"Во-первых, это нарушает конфиденциальность договора, это все-таки коммерческая тайна, нас не поставили об этом в известность. А во-вторых, в СМИ это преподносится как некая мутная, туманная, полузаконная активность, это, конечно же, абсолютнейшая глупость. Twitter сам вышел к нам с этим предложением — не хотим ли мы под выборы сделать такую рекламу", — сказала Симоньян.

"Это создаёт атмосферу, когда контрагенты не могут с нами работать", — добавила она.

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.