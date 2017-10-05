МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США оказывают давление не только на RT, но и на их контрагентов, вынуждая их отказываться от сотрудничества с телеканалом, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе расширенного заседания Рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.
Она также отметила, что Twitter сам предложил RT рекламное сотрудничество, никаких "мутных" схем тут нет, в то время как контрагента канала заставили разгласить коммерческую тайну.
"Во-первых, это нарушает конфиденциальность договора, это все-таки коммерческая тайна, нас не поставили об этом в известность. А во-вторых, в СМИ это преподносится как некая мутная, туманная, полузаконная активность, это, конечно же, абсолютнейшая глупость. Twitter сам вышел к нам с этим предложением — не хотим ли мы под выборы сделать такую рекламу", — сказала Симоньян.
"Это создаёт атмосферу, когда контрагенты не могут с нами работать", — добавила она.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.