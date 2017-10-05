В RT рассказали о последствиях отказа получить статус иноагента в США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отказ компании, транслирующей телеканал RT в США, зарегистрироваться в качестве иноагента повлечет аресты сотрудников и имущества, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе расширенного заседания рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России.
Она сообщила, что из СМИ стало известно, что ФБР ведёт "некое расследование" в отношении деятельности агентства Sputnik, главным редактором которого Симоньян также является. "Конкретно от ФБР мы пока ничего не получали, но совершенно очевидно, что в СМИ такие вещи сливаются ими самими", — отметила Симоньян.
В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.
Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, то комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности "Голоса Америки".