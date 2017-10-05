В RT рассказали о последствиях отказа получить статус иноагента в США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отказ компании, транслирующей телеканал RT в США, зарегистрироваться в качестве иноагента повлечет аресты сотрудников и имущества, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе расширенного заседания рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела России.

"Юристы нам говорят, что, если мы не признаем себя иноагентом, дальше последуют аресты наших сотрудников, арест имущества — такие абсолютно серьёзные вещи", — сказала Симоньян.

Она сообщила, что из СМИ стало известно, что ФБР ведёт "некое расследование" в отношении деятельности агентства Sputnik, главным редактором которого Симоньян также является. "Конкретно от ФБР мы пока ничего не получали, но совершенно очевидно, что в СМИ такие вещи сливаются ими самими", — отметила Симоньян.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, то комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности "Голоса Америки".