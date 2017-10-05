МИД резко ответил Би-би-си на обвинения в "преследовании" их журналистов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В министерстве иностранных дел раскритиковали съемочную группу документального фильма Би-би-си "Россия с Саймоном Ривом", которая сообщала о "преследованиях и задержаниях".

"Корреспондент Би-Би-Си задается вечным и избитым вопросом всех мейнстримовских СМИ: "Если так обращаются с иностранными журналистами, то как приходится рядовым русским? Отвечаем. Российским гражданам в целом и журналистам в частности приходится и работается хорошо, если не забывать о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации", — говорится в сообщении МИД.

В дипведомстве напомнили, что у оператора съемочной группы не было аккредитации для съемки на территории России, помимо этого он дважды без согласования запустил беспилотник, за что и был оштрафован. Кроме того, корреспондентов интересовали зоны с повышенной опасностью, например разлив реки, вызванный весенним половодьем. В ведомстве напомнили, что доступ в такие места ограничен, о чем журналистов предупредили сотрудники правоохранительных органов.

"Если эти случаи называются "преследованиями", то встает вопрос о том, соблюдают ли вышеупомянутые корреспонденты законы и правомерные требования представителей органов власти своей страны? И если нет, то остаются ли они безнаказанными? Не надо смешивать реальность с русофобскими стереотипами!" — резюмировали в МИД.

Министерство в феврале открыло на своем сайте рубрику, посвященную "фейковым новостям" о России. В разделе ведомства опровергаются вводящие в заблуждение материалы различных зарубежных СМИ, включая Times, СNN, Euronews и другие.