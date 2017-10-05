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В RT отреагировали на исключение канала из премиальных видео YouTube

11:3605.10.2017
(обновлено: 11:43 05.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЛоготип телеканала Russia Today. Архивное фотоЛоготип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа заявил, что исключение телеканала из пакета премиальных видео на YouTube и отсутствие соответствующего уведомления об этом является попыткой политического давления.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о ситуации с RT в США: свободу слова убили те, кто ее придумал
"RT обладает статусом премиального партнера Google с 2010 года и официально признан самым просматриваемым информационным каналом на YouTube. То, что RT исключен из пакета премиальных видео в американском сегменте YouTube в рамках сервиса Google Preffered, само по себе не скажется на распространении и монетизации RT на платформе", — приводит слова Карновича-Валуа сайт RT.

Заместитель главного редактора телеканала назвал абсолютно неприемлемым тот факт, что RT не было направлено никаких уведомлений об изменении политики сайта, но американские СМИ получили эту внутреннюю информацию. "Это свидетельствует о беспрецедентном политическом давлении, которое оказывается на всех партнеров и контакты RT в согласованной попытке любыми способами вытеснить наш канал с американского рынка", — подчеркнул он.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян рассказала о поддержке RT зрителями вопреки давлению властей США
Агентство Блумберг ранее сообщило, что корпорация Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred. По данным Блумберг, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а "следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала Russia Today (в настоящее время RT — ред.) и других сетей, которые спецслужбы США определили как близкие российскому правительству".

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян заявила о возможности ухода RT с рынка США
В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Twitter огорчил сенат США: данных об RT и "русских ботах" оказалось мало
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

Первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности, "Голоса Америки".

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