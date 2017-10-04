Посольство РФ в Британии: русских обвинили в способности влиять на прошлое

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посольство России в Великобритании прокомментировало данные о "российских затратах на объявления в Facebook", которые якобы должны были повлиять на исход выборов в США.

Those Russians are so sophisticated they could influence the elections AFTER the elections. @GCHQ take note! pic.twitter.com/AUJdJRjZkY — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 4 октября 2017 г.

​"Эти русские настолько изощренные, что могут влиять на выборы после выборов! Центр правительственной связи Великобритании (спецслужба – ред.), примите к сведению!" — такая запись появилась в Twitter дипведомства.

К записи прикреплен документ с данными о количестве показов объявлений в соцсети, из которых следует, что часть из них датирована 2017 годом, в то время как выборы в США состоялись в ноябре 2016 года.

Ранее в Facebook заявили, что на протяжении последних двух лет в социальной сети появилось три тысячи рекламных объявлений "российского происхождения", якобы призванных повлиять на результат голосования на выборах президента США.

В компании считают, что эту рекламу могли увидеть десять миллионов пользователей, при этом на выборах проголосовало почти в 13 раз больше человек. Кроме того, более половины "пророссийских" объявлений были показаны уже после голосования, а еще четверть не демонстрировали совсем.

В Москве обвинения в попытках повлиять на выборы категорически отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль не имеет никакого отношения к рекламе в социальных сетях.