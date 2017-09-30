Экс-конгрессмен: власти США пытаются заткнуть альтернативные СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американские власти хотят заставить замолчать альтернативные медиа, заявил бывший член палаты представителей конгресса США Рон Пол в интервью RT.

"Когда империи чувствуют угрозу, они пытаются контролировать всю информацию. Это масштабная проблема, и она никуда не денется, однако рядовые американцы не слишком о ней осведомлены. Они знакомы лишь с политической стороной вопроса", — сказал Пол.

По его словам, таким образом нарушается гарантированное конституцией право на свободу слова. Пол подчеркнул, что, например, "Радио Свобода" было задумано как инструмент влияния, и в таком виде оно существует до сих пор. Подобных программ у США немало, да и ЦРУ неоднократно вмешивалось в ход выборов за рубежом.

"Я не вижу никаких реальных оснований для того, что происходит в Америке. На мой взгляд, проигравшая на выборах сторона просто обиделась и устроила "охоту на ведьм. Нам пора задуматься: а не вмешивалось ли наше правительство в дела иностранных государств? К сожалению, масштабы этого вмешательства очень велики", — заключил экс-конгрессмен.

В начале сентября минюст США обязал компанию, обслуживающую деятельность телеканала RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Документ поступил на фоне обсуждения палатой представителей законопроекта об изменении требований к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделить минюст дополнительными полномочиями, что позволит выявлять и преследовать в суде организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Главред RT Маргарита Симоньян назвала такие требования американских властей незаконными. По ее словам, власти не могут закрыть канал, потому что в таком случае была бы нарушена свобода слова, но могут сделать так, чтобы журналистам невозможно было работать.