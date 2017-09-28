Латвийское госрадио обвинили в "торговле содержанием новостей"

РИГА, 28 сен – РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выразил недоверие члену правления Латвийского радио (ЛР) Сигите Роке, так как подозревает, что финансируемая из госбюджета группа радиостанций получала деньги от частных компаний за новостные сюжеты на определенную тему, заявил зампредседателя NEPLP Ивар Аболиньш.

Под подозрения совета попали Латвийское радио 1, 2 и 5. Эти станции вещают на латышском языке. Латвийское радио 4, которое вещает на русском, NEPLP не упоминает.

"Роке оставит свой пост уже сегодня. На следующей неделе будет назначено новое правление, которое утвердят в понедельник, 2 октября, а к работе оно приступит во вторник, 3 октября", — сказал Аболиньш.

Самым серьезным нарушением Аболиньш считает "торговлю содержанием". "Торговля содержанием констатирована и в некоторых программах ЛР, и в новостных сюжетах", — заявил представитель совета. В качестве примера он привел подписанные Роке документы, в которых оговариваются требования партнеров и темы передач. По его словам, это недопустимое нарушение.

Роке в правлении радио работает с января 2015 года и отвечает за вопросы развития программ. Однако с марта по август этого года она была единственным членом правления, поскольку NEPLP выразил недоверие председателю правления Алдису Паулиньшу и члену правления по вопросам обеспечения Улдису Лавриновичу.

Ранее Аболиньш публично заявил, что на Латвийском радио создана система щедрых доплат, скрытая от общественности, в некоторых случаях размер доплат может составлять 200-250% от суммы основной зарплаты сотрудника. По его словам, размеры доплат могут варьироваться от 750 евро до 1800 евро.

Сама Роке утверждает, что оплата дополнительного труда работникам Латвийского радио является законной.