МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Испано-российской обсерватории Евразии Фернандо Морагон написал в редакцию газеты El Pais шуточное письмо, в котором попросил себя считать частью заговора России и "беспощадного новостного канала RT".
"Необычайна мощь RT! Канал, который можно смотреть только на платной платформе, смог побороть все испанские средства массовой информации: теле-, радиостанции, печатные издания (в том числе саму El Pais), противостоящие движению за независимость Каталонии", — сыронизировал Морагон.
Он напомнил, что газета обвиняла российский канал еще и в "распространения новостей с антиконституционным уклоном о каталонском кризисе". По мнению Морагона, подобные заявления сравнимы с тем, как если бы саму El Pais обвинили в "распространении новостей с антиконституционным уклоном о кризисе в Венесуэле".
Телеканал в последнее время часто подвергается обвинениям в пропаганде и производстве фейковых новостей со стороны стран Запада. Многие американские политики на полном серьезе считают, что RT вместе с агентством Sputnik повлияли на результат выборов президента США в 2016 году. Никаких доказательств однако до сих пор представлено не было.