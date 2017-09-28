МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент Испано-российской обсерватории Евразии Фернандо Морагон написал в редакцию газеты El Pais шуточное письмо, в котором попросил себя считать частью заговора России и "беспощадного новостного канала RT".

"Необычайна мощь RT! Канал, который можно смотреть только на платной платформе, смог побороть все испанские средства массовой информации: теле-, радиостанции, печатные издания (в том числе саму El Pais), противостоящие движению за независимость Каталонии", — сыронизировал Морагон.

Он напомнил, что газета обвиняла российский канал еще и в "распространения новостей с антиконституционным уклоном о каталонском кризисе". По мнению Морагона, подобные заявления сравнимы с тем, как если бы саму El Pais обвинили в "распространении новостей с антиконституционным уклоном о кризисе в Венесуэле".

"И вот, размышляя об этих разоблачениях El Pais, я подумал, что, как постоянный соавтор RT и к тому же как президент Испано-русской обсерватории Евразии, тоже принимаю участие в жидомасонском… простите, российском заговоре для раскола Испании через движение за независимость Каталонии. А я-то и не знал!" — пишет он.

Телеканал в последнее время часто подвергается обвинениям в пропаганде и производстве фейковых новостей со стороны стран Запада. Многие американские политики на полном серьезе считают, что RT вместе с агентством Sputnik повлияли на результат выборов президента США в 2016 году. Никаких доказательств однако до сих пор представлено не было.