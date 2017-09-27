Times запуталась в том, какую роль Россия сыграла на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратило внимание на то, что автор статьи в The Times о роли Москвы на Ближнем Востоке противоречит самому себе.

В публикации Майкла Берли утверждается, что Россия "извлекает выгоду" из хаоса на Ближнем Востоке. Затем, однако, журналист пишет, что Москва сыграла в регионе стабилизирующую роль, препятствуя как военным вторжениям извне, так и внутренним конфликтам.

"Майкл Берли утверждает, что Россия одновременно стабилизирует и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Подсказка: когда не можете определиться, подбросьте монетку", — говорится в комментарии российских дипломатов в Twitter.

.@BurlM11 asserts that Russia is stabilizing and destabilizing Middle East at the same time. Tip:if you can’t make up your mind, toss a coin pic.twitter.com/5OBpucPSbT — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 сентября 2017 г.

Российское посольство в Британии внимательно следит за публикациями СМИ и регулярно указывает на содержащиеся в них ошибки, противоречия и искажения фактов. Дипломаты обычно реагируют на подобные материалы с юмором. В мае они прокомментировали статью в The Times под заголовком "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй" следующим образом: "Слава Богу, на этот раз это не Россия!"