WP приписала Обаме слова о России, которых он не говорил

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Американская газета The Washington Post опубликовала ложные сведения о том, что Барак Обама якобы предупреждал основателя Facebook Марка Цукерберга об угрозе распространения Россией фейковых новостей.

Речь идет о статье, которая первоначально была опубликована под заголовком "Обама пытался указать Facebook на роль России" (Obama sought to prod Facebook on Russia role). Позже в начале материала появилась ремарка "история была дополнена комментарием от Facebook", а в тексте напечатали предложение о том, что Обама предупреждал Цукерберга об угрозе фейковых новостей, но "не упоминал Россию".

WP к этому времени сменила заголовок онлайн-версии статьи на "Обама пытался предупредить Цукерберга по поводу фейковых новостей на Facebook" (Obama tried to give Zuckerberg a wake-up call over fake news on Facebook). В печатной версии остался старый заголовок.

Статья была исправлена из-за комментария вице-президента Facebook по коммуникациям Элиота Шраджа, полученного уже после ее публикации.

Шрадж заявил, что разговор Обамы с Цукербергом по поводу дезинформации в его социальной сети "не содержал каких-либо отсылок к возможному иностранному вмешательству".

На ошибку обратили внимание такие издания, как AXIOS и Fox News. Журналисты последнего отметили, что внесенные правки полностью переворачивают тот посыл, который WP первоначально пыталась вложить в эту историю, и превращают всю статью в "то, что президент Трамп назвал бы фейковой новостью".

Со времен предвыборной кампании Дональда Трампа The Washington Post активно публикует материалы о том, что его штаб якобы связан с Россией и что США атаковали российские хакеры. Никаких доказательств они не предъявляли, ссылаясь в основном на "неназванные источники".