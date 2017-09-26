Корреспонденту "Комсомольской правды" отказали во въезде в Молдавию

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Корреспондентке "Комсомольской правды" Дарье Асламовой отказали во въезде в Молдавию, сообщается на сайте газеты.

Как пишет издание, Асламову, которая собиралась брать интервью у президента Молдавии Игоря Додона и имела соответствующее письменное согласие на интервью от главы государства, задержали в аэропорту Кишинева, сообщили, что въезд в Молдавию ей закрыт, а затем посадили на самолет до Бухареста.

"Без объяснения причин Асламовой сказали, что "въезд в Молдавию вам закрыт", а потом схватили за руки и буквально протащили по всему аэропорту", — говорится в сообщении газеты.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

Противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Кроме того, Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.