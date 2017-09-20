Симоньян похвалила власти Канады, не отозвавшие лицензии на вещание RT

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сделала комплимент канадской комиссии по надзору в сфере радио, телевидения и телекоммуникаций, представители которой заявили, что пока не собираются пересматривать свое решение о выдаче RT лицензии на вещание.

Ранее RT со ссылкой на канадский журнал Maclean's сообщил, что, несмотря на обвинения в распространении "пропаганды", звучащие в адрес телеканала со стороны ряда западных стран и лидеров, канадские власти не начали расследование в отношении RT. По данным журнала, представители комиссии говорят, что пока не собираются пересматривать свое решение о выдаче RT лицензии на вещание.

"Канада, кажется, мужик", — написала Симоньян в микроблоге в Twitter, комментируя статью.