В СЖР прокомментировали ситуацию с расследованием влияния Sputnik на выборы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Конгрессмены США, инициирующие расследование влияния на выборы-2016 радиостанции Sputnik, которая была запущена в эфир лишь в 2017 году, попали в неловкую ситуацию – желая поучаствовать в политической жизни страны, но, не обладая должной компетенцией, они в качестве доводов ссылаются на информацию в СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Ранее три американских конгрессмена направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik вмешивалось в президентские выборы 2016 года, при том, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя несколько месяцев после дня голосования. Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. Никаких доказательств авторы письма не приводят.

"Вокруг любой общественно значимой ситуации, а тем более в ситуации, в которой речь идет о каком-то, скажем так, политическом противостоянии, политическом конфликте, всегда образуется некая группа людей, которые хотят очень в ней поучаствовать, но с трудом себе представляют как. То есть, они считают это своей обязанностью, своим гражданским, патриотическим долгом, но, не обладая никакой компетенцией в этом деле, часто попадают в неловкую ситуацию, как, например, три замечательных американских конгрессмена, которые в принципе попросили провести расследование относительно влияния радиостанции Sputnik на ход выборов, а станция была запущена позже", — сказал Шафир РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в качестве источника конгрессмены ссылаются только на статью в американском же издании.

"В общем, когда читаешь этот материал, ждешь, что в конце появятся бессмертные строки из Владимира Семеновича Высоцкого: "А то… мы напишем "Спортлото". Кроме этого ничего уже не ожидаем", — отметил собеседник агентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР до сих пор так и не ответило на официальный запрос агентства о том, ведет ли ведомство расследование против агентства. Sputnik заявил, что считает такие действия ФБР, как и любое вмешательство спецслужб в деятельность СМИ, ущемлением свободы слова. Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) выразила обеспокоенность в связи с расследованием ФБР против агентства Sputnik.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что допрос ФБР Файнберга свидетельствует не в пользу плюрализма мнений и свободы прессы, в Кремле информация о расследовании вызывает обеспокоенность. В свою очередь, главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян выразила уверенность, что если в США против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Тем не менее, в ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции ЕП, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. Он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.