РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Медиавойны
Медиавойны

В СЖР прокомментировали ситуацию с расследованием влияния Sputnik на выборы

11:4919.09.2017
(обновлено: 11:53 19.09.2017)
0640
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фотоСтенд Информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Конгрессмены США, инициирующие расследование влияния на выборы-2016 радиостанции Sputnik, которая была запущена в эфир лишь в 2017 году, попали в неловкую ситуацию – желая поучаствовать в политической жизни страны, но, не обладая должной компетенцией, они в качестве доводов ссылаются на информацию в СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир.

Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян раскритиковала идею о расследовании в отношении Sputnik в США
Ранее три американских конгрессмена направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik вмешивалось в президентские выборы 2016 года, при том, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя несколько месяцев после дня голосования. Конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. Никаких доказательств авторы письма не приводят.

"Вокруг любой общественно значимой ситуации, а тем более в ситуации, в которой речь идет о каком-то, скажем так, политическом противостоянии, политическом конфликте, всегда образуется некая группа людей, которые хотят очень в ней поучаствовать, но с трудом себе представляют как. То есть, они считают это своей обязанностью, своим гражданским, патриотическим долгом, но, не обладая никакой компетенцией в этом деле, часто попадают в неловкую ситуацию, как, например, три замечательных американских конгрессмена, которые в принципе попросили провести расследование относительно влияния радиостанции Sputnik на ход выборов, а станция была запущена позже", — сказал Шафир РИА Новости.

Студия Sputnik. Архивное фото
© Sputnik
В США призвали расследовать "вмешательство" радио Sputnik в выборы
Он обратил внимание на то, что в качестве источника конгрессмены ссылаются только на статью в американском же издании.

"В общем, когда читаешь этот материал, ждешь, что в конце появятся бессмертные строки из Владимира Семеновича Высоцкого: "А то… мы напишем "Спортлото". Кроме этого ничего уже не ожидаем", — отметил собеседник агентства.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР до сих пор так и не ответило на официальный запрос агентства о том, ведет ли ведомство расследование против агентства. Sputnik заявил, что считает такие действия ФБР, как и любое вмешательство спецслужб в деятельность СМИ, ущемлением свободы слова. Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) выразила обеспокоенность в связи с расследованием ФБР против агентства Sputnik.

Стенд Информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Фонд свободы прессы" раскритиковал ФБР за расследование против Sputnik
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что допрос ФБР Файнберга свидетельствует не в пользу плюрализма мнений и свободы прессы, в Кремле информация о расследовании вызывает обеспокоенность. В свою очередь, главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян выразила уверенность, что если в США против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Тем не менее, в ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие резолюции ЕП, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. Он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Комментировать
Медиавойны
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена