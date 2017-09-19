Симоньян раскритиковала идею о расследовании в отношении Sputnik в США

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала инициативу американских конгрессменов расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы в США.
Ранее сообщалось, что три американских конгрессмена Анна Эшу, Майкл Дойл и Фрэнк Пэллон направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы 2016 года, при том, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя несколько месяцев после дня голосования.
В послании конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио якобы может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.