Симоньян раскритиковала идею о расследовании в отношении Sputnik в США

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала инициативу американских конгрессменов расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы в США.

"Обвинять радио, которое начало вещать два месяца назад, во вмешательстве в прошлогодние выборы — это новая интеллектуальная высота, взятая американским истеблишментом. Псаки аплодирует стоя", — сказала она РИА Новости.

Ранее сообщалось, что три американских конгрессмена Анна Эшу, Майкл Дойл и Фрэнк Пэллон направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы 2016 года, при том, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя несколько месяцев после дня голосования.

В послании конгрессмены ссылаются на статью New York Times "RT, Sputnik и новая теория войны России", в которой предполагается, что радиостанция могла повлиять на ход выборов. В письме отмечается, что радио якобы может использовать частоту для распространения дезинформации, "чтобы влиять на политику США и подорвать выборы", но никаких доказательств не приводится.

Конгрессмены указывают на вещание Sputnik на частоте 105,5 FM в Вашингтоне, игнорируя тот факт, что первый эфир там состоялся 1 июля 2017 года, спустя более чем полгода после дня президентских выборов. При этом конгрессмены не приводят аргументов, как именно вещание Sputnik на указанной частоте повлияло на президентские выборы спустя более чем полгода после того, как они состоялись. Конгрессмены задают вопросы комиссии по связи: проводит ли она расследование относительно того, противоречат ли "общественным интересам" лицензия на вещание Sputnik; если нет, то начнёт ли она такое расследование; если комиссия должна начать такое расследование, то какие конкретные шаги она предпримет?

Письмо появилось спустя несколько дней после того, как ФБР допросило бывшего сотрудника Sputnik и получило доступ к внутренней переписке агентства. Эти действия ФБР были подвергнуты критике как в РФ, так и в США за нарушение принципа свободы прессы, закреплённого в Первой поправке к американской конституции.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян называла эти обвинения нападками на RT, в которых нет ни слова правды, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — абсурдными, и не исключал, что речь идет о попытках очернить эти СМИ.