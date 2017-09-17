МИД ответил на статью Irish Times о фейковых новостях и выборах в Германии

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля

Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве после работ по замене шпиля

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. МИД раскритиковал газету Irish Times за статью "Накануне выборов в Германии сгущаются тучи в виде хакерских взломов и фейковых новостей". Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства в разделе, посвященном отслеживанию недостоверной информации о России в СМИ.

Обозреватель Irish Times Дерек Скалли увязывает атаки в 2015-2016 годах на компьютерные сети немецкого парламента с "российскими хакерами", но вместе с тем отмечает, что нынешний уровень развития технических средств не позволяет доподлинно установить причастность к взломам конкретных хакерских группировок.

Журналист также приводит некие свидетельства потока фейковых новостей. По его данным, российская диаспора в Германии подвергается "массированной информационной обработке в социальных сетях, что должно повлиять на исход предстоящего в стране голосования.

"Российская Федерация неоднократно опровергала абсолютно беспочвенные обвинения, касающиеся ее "вмешательства в выборы в разных странах", — говорится в сообщении дипведомства.

В МИД напомнили о словах главы ведомства Сергея Лаврова про то, что немецкой разведке не удалось обнаружить и предоставить доказательства вмешательства России в избирательную кампанию в Германии.

В ведомстве добавили, что Москва много раз заявляла о готовности к широкому международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью как по линии двусторонних отношений, так и в рамках профильных международных организаций.

"Вынуждены констатировать, что публикация Д.Скалли в Irish Times – это очередной низкопробный фейк, основанный на бездоказательных утверждениях и слухах", — резюмировали в дипведомстве.