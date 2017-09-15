ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Допрос Федеральным бюро расследований бывшего сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга недопустим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон "позиционирует себя как защитник свободы слова", но "мы видим, что на самом деле происходит". "Допросы журналистов в связи с их профессиональной деятельностью недопустимы", — сказала дипломат.

Захарова назвала давление американских властей на российское информационное агентство "очевидным нарушением международных обязательств" в сфере свободы слова и работы СМИ.

"Такой ничем не мотивированный шаг США неприемлем для демократического государства", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Москва оставляет за собой право ответа на "возмутительные действия американской стороны", отметила Захарова.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга. Поводом стали обвинения в адрес Sputnik в "российской пропаганде". Бюро получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого экс-сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя информацию о допросе ФБР бывшего сотрудника агентства, выразила уверенность, что если против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в России могут быть предприняты аналогичные меры.

В Кремле выразили обеспокоенность допросом экс-сотрудника агентства Sputnik, отметив, что это говорит о серьезных проблемах с цензурированием и с ограничением работы прессы.