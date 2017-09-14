Немецкие журналисты раскритиковали главу МИД ФРГ за интервью RT

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. RT заявил, что журналисты немецкого журнала Der Spiegel в ходе беседы с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем раскритиковали его за согласие пообщаться с RT Deutsch.

Как отмечается в заметке на сайте RT, дипломату задали вопрос, не является ли данное интервью попыткой привлечь больше голосов избирателей.

"Если бы это было так, к чему тут придраться? Как немецкие политики, мы должны привыкнуть к тому, что существуют не только наши утвердившиеся СМИ. С одной стороны, есть социальные сети, с другой — иностранные телеканалы, которые выпускают программы на немецком языке. Мы говорим и с другими, такими как Al Jazeera, и почему бы также не с китайскими каналами? А по поводу RT: я уж точно не хочу отдавать их зрителей "Альтернативе для Германии", — приводит слова Габриэля телеканал.

Министр также подчеркнул, что RT позволяет ему достучаться до людей российского происхождения, которые живут в Германии и не читают Der Spiegel.

Несколько дней назад Габриэль в интервью RT выразил надежду, что в отношениях России и Европы наступит согласие.

"Альтернатива для Германии" — консервативная и евроскептическая партия, которой эксперты прогнозируют 3-4 место на парламентских выборах 24 сентября.