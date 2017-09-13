МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Расследование ФБР в отношении агентства Sputnik обеспокоило сторонников свободы прессы в Латинской Америке, сообщает Sputnik Mundo.

ФБР 1 сентября допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Фейнберга в рамках расследования на предмет нарушения закона об иностранных агентах (FARA). По информации Yahoo News, журналист предоставил следователям тысячи электронных писем и других внутренних документов агентства. Само ФБР не ответило на официальный запрос о том, ведет ли спецслужба расследование против Sputnik.

"Странно, что США считают журналиста или средство массовой информации иностранным агентом и хотят расследовать его деятельность. Соединенные Штаты должны перестать выступать в качестве мировой полиции, это не способствует демократии и свободе прессы, которые теоретически так популярны в Америке", — прокомментировала президент Национальной федерации журналистов Бразилии Мария Жозе Брага.

"Расследование ФБР в отношении Sputnik — это провокация и очевидное нарушение свободы прессы", — заявил агентству Арам Ааронян, основатель латиноамериканского телеканала Telesur. "У Sputnik есть лозунг: "Говорим то, о чем другие молчат", что должно беспокоить американские власти в эпоху уникальных сообщений и виртуальных истин", — добавил он.

Ааронян подчеркнул, что представители местных и международных СМИ должны пользоваться одинаковыми правами и обязательствами в любой стране. Если Sputnik будут считать "иностранным агентом", США придется "сделать то же самое с Би-би-си, Reuters, Amsa", сказал он.

Действия ФБР раскритиковали и американские организации, в частности, "Фонд свободы прессы" и PEN America. Профессор права в Университете Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрлей отметил, что расследование перешло красную черту, разделяющую власти и СМИ.

В Кремле выразили обеспокоенность допросом экс-сотрудника Sputnik, отметив, что это говорит о серьезных проблемах с ограничением работы прессы.