Ассоциация журналистов Турции осудила расследование ФБР в отношении Sputnik

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Расследование ФБР в отношении агентства Sputnik – явное нарушение свободы СМИ, считает генеральный секретарь Ассоциации журналистов Турции Мустафа Кулели.
"К сожалению, мы переживаем времена, когда по всему миру происходит рост авторитаризма и давления на журналистов. Подобную угрожающую тенденцию мы наблюдаем и в действиях администрации Трампа. Конечно, это очень огорчает, ведь происходящее в такой стране, как США, где свобода прессы гарантирована конституцией, является тревожным сигналом для журналистов по всеми миру", — сказал Кулели РИА Новости.
"Представители местных и международных СМИ должны пользоваться равными правами в любой стране. Корреспондент Sputnik должен пользоваться на территории США теми же правами, что и, к примеру, в Турции. Мы протестуем против введения ограничений на деятельность журналистов, против обвинений в том, что они являются агентами или лоббистами. Налицо запугивание и вмешательство в работу сотрудников независимых СМИ по всему миру. Это открытое нарушение свободы прессы", — добавил он.
"Вступив на этот путь, США не оставят в покое представителей местных и международных СМИ, работающих на территории страны. Это будет способствовать тому, что мировая общественность станет испытывать проблемы с доступом к достоверной информации. Международное сообщество должно выступать против подобных действий. Основополагающие ценности, а речь идёт о правах человека и свободе прессы, были получены в результате борьбы, которая велась на протяжении многих лет. Мы должны противостоять тем, кто пытается своими действиями лишить общество этих достижений", — сказал Кулели.