Ассоциация журналистов Турции осудила расследование ФБР в отношении Sputnik

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Расследование ФБР в отношении агентства Sputnik – явное нарушение свободы СМИ, считает генеральный секретарь Ассоциации журналистов Турции Мустафа Кулели.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования деятельности агентства на предмет нарушения закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Файнберга и еще одного экс-сотрудника вашингтонского бюро Sputnik Джозефа Джона Фионды. ФБР не ответило на официальный запрос, ведет ли ведомство расследование против агентства.

"К сожалению, мы переживаем времена, когда по всему миру происходит рост авторитаризма и давления на журналистов. Подобную угрожающую тенденцию мы наблюдаем и в действиях администрации Трампа. Конечно, это очень огорчает, ведь происходящее в такой стране, как США, где свобода прессы гарантирована конституцией, является тревожным сигналом для журналистов по всеми миру", — сказал Кулели РИА Новости.

"Представители местных и международных СМИ должны пользоваться равными правами в любой стране. Корреспондент Sputnik должен пользоваться на территории США теми же правами, что и, к примеру, в Турции. Мы протестуем против введения ограничений на деятельность журналистов, против обвинений в том, что они являются агентами или лоббистами. Налицо запугивание и вмешательство в работу сотрудников независимых СМИ по всему миру. Это открытое нарушение свободы прессы", — добавил он.

Журналист считает, что в Вашингтоне должны прояснить ситуацию, а гонения на СМИ в США отрицательно скажутся на состоянии свободы прессы во всем мире.

"Вступив на этот путь, США не оставят в покое представителей местных и международных СМИ, работающих на территории страны. Это будет способствовать тому, что мировая общественность станет испытывать проблемы с доступом к достоверной информации. Международное сообщество должно выступать против подобных действий. Основополагающие ценности, а речь идёт о правах человека и свободе прессы, были получены в результате борьбы, которая велась на протяжении многих лет. Мы должны противостоять тем, кто пытается своими действиями лишить общество этих достижений", — сказал Кулели.