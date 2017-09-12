Кремль обеспокоен данными о расследовании ФБР против Sputnik

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Допрос ФБР экс-сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга свидетельствует не в пользу плюрализма мнений и свободы прессы, в Кремле информация о расследовании вызывает обеспокоенность, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

"Мы не располагаем детальной информацией, но в любом случае, допросы журналистов или экс-журналистов, но в связи с журналисткой деятельностью, конечно, они не говорят в пользу плюрализма мнений и свободы прессы. Скорее, они говорят о том, что намечаются серьезные проблемы с цензурированием и с ограничением поля для работы прессы. Это вызывает нашу обеспокоенность", — сказал Песков.

Он отметил, что в России также работают зарубежные корреспонденты, и их деятельность регулируется российским законом о СМИ.

"Какая-либо цензура не допускается, какие-либо преследования по контентным, так сказать, соображениям не допускаются. И более того, иностранные СМИ абсолютно приравнены в правах к нашим отечественным СМИ. Это что касается нашей страны. А вот такие проявления, они, конечно, вызывают нашу обеспокоенность", — сказал Песков.