Американский "Фонд свободы прессы" обеспокоен расследованием против Sputnik

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) выразила обеспокоенность в связи с расследованием ФБР против агентства Sputnik, заявил директор фонда Тревор Тимм.
"Независимо от чьего-либо отношения к России и Sputnik, я считаю, что каждый раз, когда ФБР занимается определением того, кто является журналистом, а кто нет, это вызывает беспокойство", — заявил Тимм изданию Washington Examiner.
По его словам, ограничение СМИ на основании закона об иноагентах FARA повлечет за собой последствия "не только для иностранных новостных агентств, но и для "Голоса Америки" или иностранных журналистов, работающих за рубежом, если Россия решит ответить тем же".
Ротман добавил, что беспокоиться о внешнем влиянии на выборы разумно, но "очень сложно отличить государственную пропаганду от "добросовестных" новостей, которые явно отвергаются FARA".
Профессор права в Университете Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрлей заявил Washington Examiner, что расследование ФБР против Sputnik перешло красную черту, разделяющую власти и СМИ. По его словам, "проверка компьютерных записей и переговоров поднимает серьезные вопросы о свободе прессы". Он отметил, что "по иронии, поскольку это входит в расследование влияния России, многие из тех, кто обычно поддерживает свободу прессы, молчат".
Профессор подчеркнул, что многие СМИ по всему миру обвиняют в том, что они являются инструментами иностранных правительств, что используется как предлог для расследований и арестов. "Черта между директивами правительства и проправительственным уклоном тонка, и многие крупные СМИ имеют уклон и близкие связи с правительствами", — сказал Тёрлей.
Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект с целью изменить требования США к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.
Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.