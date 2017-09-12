Американский "Фонд свободы прессы" обеспокоен расследованием против Sputnik

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) выразила обеспокоенность в связи с расследованием ФБР против агентства Sputnik, заявил директор фонда Тревор Тимм.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

"Независимо от чьего-либо отношения к России и Sputnik, я считаю, что каждый раз, когда ФБР занимается определением того, кто является журналистом, а кто нет, это вызывает беспокойство", — заявил Тимм изданию Washington Examiner.

По его словам, ограничение СМИ на основании закона об иноагентах FARA повлечет за собой последствия "не только для иностранных новостных агентств, но и для "Голоса Америки" или иностранных журналистов, работающих за рубежом, если Россия решит ответить тем же".

Схожее мнение изданию высказал вашингтонский директор выступающего за свободу самовыражения объединения "PEN America" Гейб Роттман. "Говорите о Sputnik и телеканале RT, что хотите, но самое большое беспокойство в связи с вниманием ФБР к иностранной организации СМИ, которую подозревают в деятельности иноагента, заключается в ответе против американских агентств, таких как "Голос Америки", или компаний государственного вещания, таких как Би-би-си", — сказал он.

Ротман добавил, что беспокоиться о внешнем влиянии на выборы разумно, но "очень сложно отличить государственную пропаганду от "добросовестных" новостей, которые явно отвергаются FARA".

Профессор права в Университете Джорджа Вашингтона Джонатан Тёрлей заявил Washington Examiner, что расследование ФБР против Sputnik перешло красную черту, разделяющую власти и СМИ. По его словам, "проверка компьютерных записей и переговоров поднимает серьезные вопросы о свободе прессы". Он отметил, что "по иронии, поскольку это входит в расследование влияния России, многие из тех, кто обычно поддерживает свободу прессы, молчат".

Профессор подчеркнул, что многие СМИ по всему миру обвиняют в том, что они являются инструментами иностранных правительств, что используется как предлог для расследований и арестов. "Черта между директивами правительства и проправительственным уклоном тонка, и многие крупные СМИ имеют уклон и близкие связи с правительствами", — сказал Тёрлей.

Главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян, комментируя информацию о допросе ФБР бывшего сотрудника агентства, выразила уверенность, что если против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.

Ранее в палату представителей конгресса США был внесен законопроект с целью изменить требования США к регистрации иностранных агентов по одноименному закону (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.