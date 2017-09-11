Правозащитник призвал обсудить в ОБСЕ тему преследования российских СМИ

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Расследование США в отношении агентства Sputnik продолжает линию на воспрепятствование деятельности журналистов российских СМИ, работающих в Штатах, эту проблему пора поднять на площадке ОБСЕ, считает директор Московского бюро по правам человека, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Брод.

Портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды.

"Я думаю, это продолжение линии на воспрепятствование деятельности журналистов российских СМИ, работающих в США. Мы знаем, что в разных странах за последнее время были и критические высказывания в адрес российских журналистов, и выдворение их из страны по надуманным предлогам, и арест счетов. Соединенные Штаты, которые всегда кичились свободой слова, продолжают эту линию уже на новом витке, с подключением спецслужб", — сказал Брод РИА Новости, комментируя ситуацию с российским агентством.

Он полагает, что Sputnik, прежде всего, должен воспользоваться услугами адвокатов, которые смогут опротестовать эти действия американского ведомства. Кроме того, по его мнению, свое слово должны сказать, помимо Союза журналистов России, еще и международные организации, которые защищают права журналистов.

Очередные недружественные действия США в отношении российских СМИ, считает Брод, — повод для того, чтобы обозначить эту проблему на ежегодной конференции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая сейчас проходит в Варшаве.

"Я думаю, партнеры Московского бюро по правам человека, которые будут присутствовать на этой конференции в эти дни, смогут в своих выступлениях обозначить эту проблему перед правозащитниками разных стран и БДИПЧ ОБСЕ, которая также ратует за свободу слова и защищает права журналистов. Посмотрим, как это сработает на практике", — сказал правозащитник.