Симоньян о ситуации с RT в США: свободу слова убили те, кто ее придумал

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о решении американского минюста, который обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, зарегистрироваться как иностранному агенту.

"Война американского истеблишмента с нашими журналистами посвящается всем прекраснодушным, кто всё ещё верил в свободу слова. Её убили те, кто её придумал", — заявила она в комментарии RT.

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов" (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.