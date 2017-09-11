Преследование Sputnik в США нарушает свободу информации, заявили в ОП

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Расследование США в отношении агентства Sputnik и допрос его экс-сотрудника нарушают принцип свободы распространения информации, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.

Портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды.

"Это запугивание называется, элементарное запугивание представителей СМИ, которые, как они считают, дают ту информацию, которая им не нравится. Это нарушение принципа свободы получения и распространения информации, что зафиксировано в Хельсинском акте", — отметил Орджоникидзе.

ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.