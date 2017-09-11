В СЖР назвали допросы журналистов в США новой волной маккартизма

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Допросы российских журналистов или коллег, сотрудничающих с российскими СМИ, являются лишь одним из следствий общей антироссийской истерии, царящей сейчас в США, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир, комментируя допрос бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга.
"Не вызывает сомнений тот факт, что допрос сотрудника Sputnik Файнберга имеет под собой лишь одну причину – сам факт его сотрудничества с русским СМИ. К огромному сожалению, мы становимся свидетелями очередной волны так называемого маккартизма в США. Допросы российских журналистов, либо наших коллег, сотрудничающих с российскими СМИ, на предмет "пропаганды в нарушения закона" являются лишь одним из следствий общей антироссийской истерии, царящей сейчас в американском обществе", — сказал Шафир РИА Новости.
Секретарь СЖР не сомневается в том, что FARA – "собственно, закон об иностранных агентах США, в ближайшее время будет лишь ужесточаться и репрессии в отношении российских журналистов, даже по одному признаку их принадлежности к оным, будут усиливаться".
"А история, как мы знаем, всегда движется по спирали. Зачастую – к неудовольствию тех, кто жаждет изваять из журналистов орудие холодной войны", — заключил Шафир.