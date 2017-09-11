В СЖР назвали допросы журналистов в США новой волной маккартизма

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Допросы российских журналистов или коллег, сотрудничающих с российскими СМИ, являются лишь одним из следствий общей антироссийской истерии, царящей сейчас в США, заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир, комментируя допрос бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга.

Портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования информации о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды. Само ФБР в течение двух суток так и не ответило на официальный запрос о том, ведет ли ведомство расследование против агентства.

"Не вызывает сомнений тот факт, что допрос сотрудника Sputnik Файнберга имеет под собой лишь одну причину – сам факт его сотрудничества с русским СМИ. К огромному сожалению, мы становимся свидетелями очередной волны так называемого маккартизма в США. Допросы российских журналистов, либо наших коллег, сотрудничающих с российскими СМИ, на предмет "пропаганды в нарушения закона" являются лишь одним из следствий общей антироссийской истерии, царящей сейчас в американском обществе", — сказал Шафир РИА Новости.

Секретарь СЖР не сомневается в том, что FARA – "собственно, закон об иностранных агентах США, в ближайшее время будет лишь ужесточаться и репрессии в отношении российских журналистов, даже по одному признаку их принадлежности к оным, будут усиливаться".

"Но есть надежда на то, что история движется по спирали и эскалация паранойи никогда не найдёт отклика в американском обществе. Как это уже было с той же параноидальной волной маккартизма, в итоге натолкнувшейся на стену общественного мнения простых граждан США, в числе которых было большое количество журналистов. Гражданское общество сыграло свою роль в том, что звезда сенатора Джозефа Маккарти – духовного отца нынешних преследователей наших коллег – закатилась раз и навсегда", — напомнил собеседник агентства.

"А история, как мы знаем, всегда движется по спирали. Зачастую – к неудовольствию тех, кто жаждет изваять из журналистов орудие холодной войны", — заключил Шафир.