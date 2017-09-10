Корнилов рассказал об антироссийском "шпионском триллере" в Sunday Times

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Газета Sunday Times опубликовала якобы "острую историю" под названием "От Урала до Ukip", посвященную жене главного спонсора Brexit Аарона Бэнкса Екатерине Падериной.

На историю, которая подается газетой как "шпионский триллер", обратил внимание на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов.

В тексте описывается биография Падериной с момента ее обучения в Портсмутовском университете в 90-е годы. Авторы рассказывают подробности ее личной жизни, в том числе детали первого брака. Он продлился несколько месяцев, причем после того, как бумаги на развод уже были поданы, имел место инцидент, закончившийся вызовом полиции: девушка ударила мужа лампой, но была оправдана, так как действовала в целях самозащиты.

В материале Sunday Times постоянно намекают на ее возможные связи с российскими спецслужбами. В частности, речь идет о том, что одну из любовниц парламентария Майка Хэнкока, к которому Падерина обратилась за поддержкой, когда после инцидента с мужем ее пытались депортировать, обвинили в работе на российскую разведку.

Кроме того, авторы напоминают, что ее нынешний муж Аарон Бэнкс, в свое время выделивший на Brexit восемь миллионов долларов единовременным платежом, открыто демонстрировал восхищение Владимиром Путиным, которого в Sunday Times называют сторонником Brexit.

Также в числе "доказательств" связей Падериной с разведкой авторы перечисляют адрес ее электронной почты с цифрами 007 и тот факт, что на номерном знаке ее машины есть фраза MI5 SPY (шпион MI5).

Именно на это обратил внимание Корнилов, назвавший материал очередной "сенсацией" от Sunday Times.

"Статья преподносится как "шпионский триллер", читателя подводят к мысли, что Падерина была заброшена в Британию еще в 1990-е для инфильтрации. Представляете, когда Москва еще запланировала Брексит!", — пишет он. — И лишь в самом конце большущей статьи скромненько признается, что все "доказательства" шпионской деятельности Падериной — это наличие цифр 007 в ее мейле и номер на авто "MI5 SPY".

Газета Sunday Times и раньше публиковала антироссийские материалы и "расследования", не подкрепленные никакими доказательствами. В частности, в апреле там вышла статья, в которой RT и Sputnik назвали изданиями, публикующими "фейковые" новости.

Ситуацию прокомментировал МИД России, отметивший, что в измышлениях автора статьи нет ничего общего с реальностью.