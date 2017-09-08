Россия адекватно ответит на внесение RT в список "иноагентов", уверены в ОП

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Предложение зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента — политическая провокация и очередной пример антироссийской риторики властей США, с помощью которого они пытаются отвести внимание от внутренних проблем в своей стране, если это решение вступит в силу, власти РФ дадут адекватный ответ, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее член палаты представителей конгресса демократ США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию российского телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, с его слов, будет отвечать интересам американской аудитории и не будет мешать работе телеканала.

"Подобные инициативы — очередной пример того, что своей антироссийской риторикой власти США пытаются отвести внимание от внутренних проблем в собственной стране. К сожалению, мы слышим только о том, что российские СМИ вмешиваются во внутреннюю американскую политику. При этом об изданиях из других стран почему-то речи совсем не идет. Поэтому я считаю, что это исключительно политическая провокация, которая не имеет никакого отношения к законодательству. Уверена, что если это решение вступит в силу, то наше политическое руководство даст адекватный ответ", — заявила РИА Новости Сутормина.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.