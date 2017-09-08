В СЖР прокомментировали идею о регистрации RT иноагентом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Чем больше российских СМИ будет входить в противоречие с повесткой дня западных стран, тем чаще будут звучать предложения о включении их в списки иноагентов, сказал секретарь Союза журналистов России (СЖР), член исполкома Международной федерации журналистов Тимур Шафир, комментируя идею конгрессмена США зарегистрировать телеканал RT в качестве иноагента.

Ранее член палаты представителей конгресса демократ США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию российского телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории и не будет мешать работе телеканала.

"Вокруг RT и Sputnik не один месяц творится абсолютная вакханалия. Странно, что их не включили в список иноагентов еще раньше. Включение RT в список не должно вызывать удивления. Мы должны понимать, что чем больше российских СМИ будет входить в противоречие с повесткой дня заморских стран, тем чаще их будут включать в списки иноагентов", — сказал Шафир.

Предложение о регистрации в качестве иноагента, добавил он, не должно становиться трагедией. Это является нормой, "надо просто продолжать работать", отметил собеседник агентства.

"Список иноагентов не ноу-хау для нашей ситуации. Надо просто отметить, что США напрямую включает в эти списки СМИ", — подчеркнул секретарь СЖР.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.