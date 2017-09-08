Госдеп в шутку заподозрил американского журналиста в работе на RT

ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в четверг попыталась перевести в шутку неудобный вопрос американского журналиста об обысках в зданиях российских дипмиссий, высказав предположение, что он работает на российский телеканал RT.

В ходе брифинга один из авторитетных журналистов, корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс Мэтт Ли, который долгие годы освещает деятельность госдепа, задал вопрос, известны ли случаи, когда в какой-либо стране обыскивали аналогичным образом здания дипломатических представительств США.

"Вы сегодня работаете на RT или как? Это может быть забавно, Мэтт!" — ответила Науэрт, рассмеявшись.

"Нет, нет! Но вопрос шире…" — сказал журналист.

"Честно говоря, я работаю тут четыре месяца и не знаю, как обычно проходит процесс прохода в такие учреждения. Я выясню", — пообещала она.

Перед этим вопросом Науэрт отказалась отвечать на вопрос другого американского журналиста о том, зачем вообще проводился обыск, который представитель госдепа назвала "туром по зданию".

Она также не стала отвечать на вопрос, подозревает ли американская сторона российских дипломатов в том, что они занимались шпионажем в этих зданиях.

США на прошлой неделе объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в стране, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В тот же день в зданиях был проведен обыск. Россия назвала такие действия США "рейдерским захватом".