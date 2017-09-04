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API призвала Таллин пересмотреть отказ в аккредитации "России сегодня"

19:4204.09.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фотоЗдание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Ассоциация иностранной прессы (API), отвечающая в том числе за аккредитацию журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе, настоятельно призвала эстонское председательство ЕС пересмотреть свой отказ в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине, заявил в понедельник генсек API Ханс Де Бройн.

Флаги Эстонии и ЕС в Таллине
© AFP 2017 / Petras Malukas
Политолог: для европейских СМИ Россия плоха лишь потому, что это Россия

Власти Эстонии ранее отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение министерской встречи на уровне ЕС. Ее запрашивали три корреспондента, в том числе аккредитованный при институтах ЕС в Брюсселе, и им последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"API настоятельно призывает власти Эстонии пересмотреть данное решение и предоставить аккредитацию на неформальные министерские встречи в Эстонии всем журналистам, аккредитованным в ЕС", — говорится в электронном письме Де Бройна, поступившем в РИА Новости.

По словам генсека ассоциации, президент API Том Вейнгартнер в официальном послании, отправленном в минувшие выходные в Таллин, указывает на тот факт, что "Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Совет Европы – организации, членами которых является Эстония, — в течение последних нескольких дней решительно призывали власти Эстонии пересмотреть данное решение".

В послании Вейнгартнера, в частности, говорится, что "аккредитация не должна использоваться в качестве инструмента контроля за содержанием, ограничивать поток информации через границы". Президент API ожидает от официального Таллина ответа на свое требование.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян рассказала, когда закончится информационная война
Ранее руководитель подразделения Совета ЕС по связям со СМИ Гай Милтон в ответ на официальное обращение МИА "Россия сегодня" сообщил, что генеральный секретариат и директораты Совета Евросоюза по коммуникациям и СМИ подняли перед представителями властей Эстонии вопрос об отказе в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД ЕС. В результате проведенного обсуждения на высоком уровне в Совете ЕС признали право окончательного решения за эстонской стороной.

Европейская федерация журналистов (ЕФЖ), со своей стороны, настоятельно призвала эстонское председательство Евросоюза пересмотреть свой отказ в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня". По словам генсека ЕФЖ Рикарду Гутьерреша, приводимые эстонской стороной "доводы общего характера, основывающиеся на тестах, которые не являются обязательными к исполнению, никоим образом не являются основанием для отказа в аккредитации". В ЕФЖ убеждены, что "меры, принятые эстонскими властями, являются несоразмерными — они не вызваны какими-либо конкретными фактическими обстоятельствами, которые могут оправдать отказ в аккредитации".

Российское внешнеполитическое ведомство заявляло, что Москва считает откровенной дискриминацией решение властей Эстонии отказать корреспондентам МИА "Россия сегодня" в аккредитации на неформальную встречу глав МИД ЕС, это подрывает авторитет Евросоюза.

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян написала открытое письмо "Репортерам без границ"
В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали. В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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