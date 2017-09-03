Симоньян прокомментировала блокировку блога RT о революции 1917 года

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировали ситуацию с блокировкой в Twitter аккаунта телеканала о революции 1917 года, поинтересовавшись, "куда делся английский юмор".

Куда дели мой любимый английский юмор?(https://t.co/MZyhg1jRjM — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 3 сентября 2017 г.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в свою очередь заявил, что Великобритания заставила Twitter приостановить работу аккаунта о событиях 1917 года.

"Британское правительство принудило Twitter приостановить работу аккаунта RT, рассказывающего о том, что Форин-офис говорил в 1917 году о российской революции", — написал Ассанж.

Ранее администрация Twitter по требованию МИД Британии временно заблокировала микроблог, который был создан телеканалом RT в рамках масштабного англоязычного онлайн-проекта 1917LIVE, приуроченного к юбилею революции 1917 года. @ BritshEmb1917 использовал в качестве аватара официальный герб МИД Великобритании, в описании говорилось, что это "Официальный аккаунт Соединенного Королевства в Российской Империи в Twitter".

В МИД Британии заявили РИА Новости, что уведомили Twitter о том, что аккаунт использовал символику без разрешения Лондона. Согласно британскому законодательству, использовать ее могут лишь правительственные ведомства.

В RT заявили, что разочарованы попытками подорвать проект "за закрытыми дверями", и отметили, что британский МИД не пытался связаться с его создателями. Телеканал также подчеркнул, что 1917LIVE является самой крупномасштабной исторической реконструкцией, которую когда-либо пытались реализовать в Twitter. В режиме реального времени десятки аккаунтов публикуют свои сообщения день в день, как если бы события развивались 100 лет назад.

В общей сложности более 115 тысяч твитов использовали уникальный хэштег проекта #1917LIVE. У официальных аккаунтов проекта более 100 тысяч фолловеров, в том числе мэр Риги Нил Ушаков, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. На аккаунты подписаны журналисты со всего мира: из Guardian, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Newsweek, France 24 и других СМИ.