В ЕС обсудили отказ Эстонии аккредитовать журналистов "России сегодня"

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Генеральный секретариат и директораты Совета Евросоюза по коммуникациям и СМИ совместно с Ассоциацией международной прессы подняли перед представителями властей Эстонии вопрос об отказе в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине. В результате проведенного обсуждения на высоком уровне в Совете ЕС признали право окончательного решения за эстонской стороной.
"Хотя эстонская сторона полностью осведомлена о мнениях по данному вопросу, организация неформальных встреч, включая вопрос аккредитации, определенно является делом правительства Эстонии как принимающей стороны", — говорится в ответе руководителя подразделения Совета ЕС по связям со СМИ Гая Милтона на официальное обращение МИА "Россия сегодня".
Милтон подчеркнул при этом, что "правила и процедуры аккредитации журналистов в Брюсселе остаются неизменными".
Между тем Европейская федерация журналистов (ЕФЖ), со своей стороны, настоятельно призвала эстонское председательство Евросоюза пересмотреть свой отказ в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня".
Гутьерреш указал при этом, что "любые требования в отношении аккредитации должны соответствовать условиям, определенным в статье 19 Международной конвенции по гражданским и политическим правам и статье 10 Европейской конвенции по правам человека".
Генсек ЕФЖ призвал эстонское правительство ЕС выполнить рекомендации ОБСЕ по аккредитации иностранных журналистов. ЕФЖ совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) разместила на онлайн-платформе СЕ в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства ЕС аккредитовать корреспондентов МИА "Россия сегодня".
Позже Эстония так объяснила причины отказа аккредитовать российских журналистов на встречу глав МИД стран ЕС в Таллине: "В резолюции от 23 ноября 2016 года Европарламент назвал "Спутник" (компанию группы МИА "Россия сегодня") "псевдоновостным агентством".
При этом эстонские власти отмечают, что "те же принципы действуют в отношении других встреч на высоком уровне, проводимых в Эстонии во время председательства в ЕС".
Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред RT Маргарита Симоньян ранее поблагодарила Гутьерреша, осудившего отказ эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам "России сегодня" аккредитацию. Она заявила, что "очень радует, что кроме Эстонии в Евросоюзе есть еще пара десятков государств", и многие из них "вполне вменяемые". Она поблагодарила Гутьерреша за то, что, "рискуя прослыть немодным, позволил себе вступиться за свободу европейского слова".
Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".
В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".