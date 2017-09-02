В ЕС обсудили отказ Эстонии аккредитовать журналистов "России сегодня"

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Генеральный секретариат и директораты Совета Евросоюза по коммуникациям и СМИ совместно с Ассоциацией международной прессы подняли перед представителями властей Эстонии вопрос об отказе в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине. В результате проведенного обсуждения на высоком уровне в Совете ЕС признали право окончательного решения за эстонской стороной.

Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение министерской встречи на уровне ЕС. Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

"Хотя эстонская сторона полностью осведомлена о мнениях по данному вопросу, организация неформальных встреч, включая вопрос аккредитации, определенно является делом правительства Эстонии как принимающей стороны", — говорится в ответе руководителя подразделения Совета ЕС по связям со СМИ Гая Милтона на официальное обращение МИА "Россия сегодня".

Милтон подчеркнул при этом, что "правила и процедуры аккредитации журналистов в Брюсселе остаются неизменными".

Между тем Европейская федерация журналистов (ЕФЖ), со своей стороны, настоятельно призвала эстонское председательство Евросоюза пересмотреть свой отказ в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня".

По словам генсека ЕФЖ Рикарду Гутьерреша, приводимые эстонской стороной "доводы общего характера, основывающиеся на тестах, которые не являются обязательными к исполнению, никоим образом не являются основанием для отказа в аккредитации". В ЕФЖ убеждены, что "меры, принятые эстонскими властями, являются несоразмерными – они не вызваны какими-либо конкретными фактическими обстоятельствами, которые могут оправдать отказ в аккредитации".

Гутьерреш указал при этом, что "любые требования в отношении аккредитации должны соответствовать условиям, определенным в статье 19 Международной конвенции по гражданским и политическим правам и статье 10 Европейской конвенции по правам человека".

Генсек ЕФЖ призвал эстонское правительство ЕС выполнить рекомендации ОБСЕ по аккредитации иностранных журналистов. ЕФЖ совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) разместила на онлайн-платформе СЕ в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства ЕС аккредитовать корреспондентов МИА "Россия сегодня".

Позже Эстония так объяснила причины отказа аккредитовать российских журналистов на встречу глав МИД стран ЕС в Таллине: "В резолюции от 23 ноября 2016 года Европарламент назвал "Спутник" (компанию группы МИА "Россия сегодня") "псевдоновостным агентством".

Основываясь на вышеобозначенных принципах, правительственные учреждения Эстонии "сохраняют за собой право отказывать в доступе к медиамероприятиям частным лицам или организациям, которые, как было подтверждено, не следуют принципам журналистики", говорилось в ответе эстонских властей, размещенном на сайте СЕ.

При этом эстонские власти отмечают, что "те же принципы действуют в отношении других встреч на высоком уровне, проводимых в Эстонии во время председательства в ЕС".

Главный редактор МИА "Россия сегодня", главред RT Маргарита Симоньян ранее поблагодарила Гутьерреша, осудившего отказ эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам "России сегодня" аккредитацию. Она заявила, что "очень радует, что кроме Эстонии в Евросоюзе есть еще пара десятков государств", и многие из них "вполне вменяемые". Она поблагодарила Гутьерреша за то, что, "рискуя прослыть немодным, позволил себе вступиться за свободу европейского слова".

Власти балтийских стран на фоне заявлений о борьбе с "российской пропагандой" препятствуют работе СМИ РФ. Так, 12 апреля 2017 года не впустили в Эстонию оператора телеканала РЕН ТВ Илью Омельченко, прибывшего в Таллин для освещения работы форума "Открытой России". Департамент полиции и погранохраны Эстонии (ДПП) заявил, что Омельченко неправильно назвал цель своего приезда. В "отказных" документах погранслужба указала в качестве причины "отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в стране".

В ноябре 2016 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". В 2016 году из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии на пункте пропуска "Койдула" задержали и аннулировали визы съемочной группы корреспондента ВГТРК Николая Васильева — журналистам выворачивали карманы, просили показать содержимое багажа. Их отпустили через несколько часов, но визы аннулировали. В сентябре 2015 года Эстония отказала во въезде в страну сотруднице МИА "Россия сегодня" Марине Перекрестовой, хотя агентство имеет все необходимые документы для работы. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины власти не объяснили. Журналист газеты "Комсомольская правда" Галина Сапожникова в августе 2015 года была объявлена в Литве "нежелательной персоной, представляющей угрозу государственной безопасности".

В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран, "для которых теперь любая персона, в той или иной степени связанная с российскими СМИ, автоматически рассматривается как противник и объект преследования". Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".