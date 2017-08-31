Таллин объяснил отказ аккредитовать "России сегодня" на встречу глав МИД ЕС

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Эстония объяснила причины отказа аккредитовать российских журналистов на встречу глав МИД стран ЕС в Таллине.

"В резолюции от 23 ноября 2016 года Европарламент назвал "Спутник" (компанию группы МИА "Россия сегодня") "псевдо-новостным агентством". Основываясь на выше обозначенных принципах, правительственные учреждения Эстонии сохраняет за собой право отказывать в доступе к медиа-мероприятиям частным лицам или организациям, которые, как было подтверждено, не следуют принципам журналистики", — говорится в ответе эстонских властей, размещенном на интернет-сайте СЕ.

При этом эстонские власти отмечают, что "те же принципы действуют в отношении других встреч на высоком уровне, проводимых в Эстонии во время председательства в ЕС".

Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине. Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

ЕФЖ совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) разместила на онлайн-платформе СЕ в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС в Таллине.

Как заявил МИД РФ, Москва считает откровенной дискриминацией решение властей Эстонии отказать корреспондентам МИА "Россия сегодня" в аккредитации на неформальную встречу глав МИД ЕС, это подрывает авторитет Евросоюза. Российское внешнеполитическое ведомство призвало профильные международные структуры обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов.